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«Провоцировать Россию не стоит»: политик Клинцевич прокомментировал заявления Путина по Украине
Политика
«Провоцировать Россию не стоит»: политик Клинцевич прокомментировал заявления Путина по Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Политический и военный деятель Франц Клинцевич высоко оценил ответы президента России Владимира Путина по поводу ситуации на Украине. В ходе большой пресс-конференции главе страны задали несколько вопросов, касающихся Украины и Донбасса. Некоторые авторы вопросов, например журналист «Эха Москвы», спрашивали у президента о возможной войне с соседней страной и о будущем ЛНР и ДНР.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе. И по-другому быть не может», — ответил Путин.

Президент напомнил об игнорировании Киевом Минских соглашений, а также рассказал о трудностях, с которыми постоянно сталкиваются простые жители Украины.

«По поводу приказов стрелять: надо спросить у киевского режима, как они дают приказы стрелять по Донбассу», — отметил российский лидер.

Политик Франц Клинцевич: «Украину превратили в форпост борьбы с Россией»
Prt Scr youtube.com / НТВ

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, по словам Путина, попал под влияние местных националистов, что затрудняет любые контакты с ним. Отвечая на другие вопросы, касающиеся властей Киева, лидер России отметил, что для Москвы крайне важны гарантии безопасности, которым будут посвящены дальнейшие контакты с администрацией США.

Комментируя слова президента, политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН объяснил, для каких целей Запад может использовать Украину.

«К сожалению, определенные силы на Западе превратили Украину в форпост борьбы с Россией, — отметил Клинцевич. — Во главе Украины поставили марионеток, которые издеваются над собственным народом. Думаю, рано или поздно все это закончится».

По мнению Клинцевича, самое опасное — то, что Украину пытаются использовать как плацдарм НАТО в возможной войне против России, в том числе путем размещения на украинской территории наступательных вооружений.

«Насколько я знаю, сегодня на территории Украины присутствуют представители стран НАТО, есть сотрудники американских частных военных компаний, которые в полном смысле слова натаскивают молодых украинских военных, особенно с националистическими взглядами. Все это представляет большую серьезную опасность для Донбасса, где есть много наших граждан, а значит и для России. Поэтому наш президент и предупредил, что никому не стоит переходить красные линии», — отметил Клинцевич.

По словам собеседника ФАН, Россия, безусловно, сумеет защитить территорию, а также своих граждан. Нашим недоброжелателям необходимо об этом помнить.

«Мы ни на кого не собираемая нападать, никого не собираемся захватывать — это однозначно. Но провоцировать Россию не стоит. Мы не дадим в обиду наших сограждан и не позволим создать из Украины плацдарм для атаки на Россию», — подчеркнул он.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17-я по счету, прошла в Москве в четверг, 23 декабря. Глава государства ответил на десятки вопросов, на встречу было приглашено более полутысячи журналистов различных российских и зарубежных изданий.

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Все новости / Политика / «Провоцировать Россию не стоит»: политик Клинцевич прокомментировал заявления Путина по Украине
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