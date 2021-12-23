Поклонники рассказали Костенко, какие девушки нужны Тарасову

Москва, 23 декабря. Модель и блогер Анастасия Костенко в последнее время с трудом справляется с обязанностями многодетной мамы. При этом поклонники уверены, что ее супруг Дмитрий Тарасов стал обращать внимание на других женщин.

Недавно Костенко подарила Тарасову долгожданного сына. Пока модель занимается воспитанием детей, футболист снялся в новом клипе певицы Марго Овсянниковой на песню «Эйфория», а затем пересекся на одном мероприятии с бывшей женой Ольгой Бузовой.

Поклонники звездной пары заметили, что пока молодая мать занимается домашними делами, Тарасов строит карьеру в шоу-бизнесе. Под постом на странице в Instagram Костенко они посоветовали модели заняться собой, ведь мужчины любят целеустремленных и развитых женщин. Одна из подписчиц довольно прямо выразила свои мысли, чем задела Костенко.

«Вы очень красивая женщина и плодовитая. Но, как показывает практика, для мужчины это не главное. Успешная и целеустремленная женщина важнее. Вам надо реализовать себя. Ваш супруг уже ищет интерес в творчестве с другими успешными женщинами. А вы остановились в развитии», — написала подписчица.

Молодую маму задели слова поклонницы и она поспешила ответить. Костенко не знала, что «тусить в шоу-бизнесе» — это развитие. При этом подписчики уверены, что Тарасов начал засматриваться на других женщин.

Костенко отреагировала на недавнюю перепалку, которая случилась между ее мужем и Бузовой. Модель опубликовала ироничную картинку на своей странице в Instagram.