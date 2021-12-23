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Путин признался, что обсуждал вопрос бойкота Олимпиад с Бушем-старшим

Политика
Путин признался, что обсуждал вопрос бойкота Олимпиад с Бушем-старшим
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин обсуждал бойкот Олимпиады с бывшим американским президентом Джорджем Бушем-старшим. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.

В рамках мероприятия российский лидер прокомментировал вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны Соединенных Штатов. Владимир Путин назвал такие действия неприемлемыми.

Президент России позже сообщил, что когда-то обсуждал подобный вопрос с одним из американских лидеров, который назвал ошибкой блокады Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Владимир Путин признался, что он говорил не с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, а с Бушем-старшим.

Во время пресс-конференции Путин подчеркнул, что США допускают одни и те же ошибки в вопросах Олимпиады.

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путин сша олимпиада
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