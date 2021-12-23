Мавритания предложила посредничество в восстановлении Союза арабского Магриба

Нуакшот, 23 декабря. Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани предложил посредничество для восстановления сплоченности между странами Магриба.

В интервью изданию Al Iktissad Wal-Aamal политик подтвердил заинтересованность в сближении государств региона. Он указал на постоянную готовность западноафриканской республики сыграть важную роль в этом вопросе.

Президент озабочен факторами напряженности, которые время от времени появляются в Магрибе. По его словам, отсутствие политического объединения на севере континента негативно сказывается на жизни местного населения.

«Невозможно вообразить, сколько платят жители региона из-за неспособности создать сильный, эффективный и интегрированный Союз Магриба», — заявил Аль-Газуани.

Политик призвал к воссоединению стран в рамках организации, подтвердив, что Нуакшот окажет содействие.

В начале месяца Аль-Газуани переговорил с председателем Президентского совета Ливии Абдаллой аль-Лафи. Темой беседы стало возрождение Союза арабского Магриба, а также присоединение североафриканской страны к группе «сахельской пятерки».