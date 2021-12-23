Издание Meta-defense включило гиперзвуковые ракеты ВС РФ в список лучшего вооружения

Париж, 23 декабря. Россия добилась больших успехов в деле разработки и серийного производства гиперзвуковых ракетных комплексов, полагают эксперты французского портала Meta-defense.

Аналитики из Франции составили список самого лучшего и перспективного мирового оружия. При этом учитывались не только тактико-технические характеристики различных систем вооружений, но и их влияние на оборонную стратегию государств и военно-политических блоков. Российские ракеты «Кинжал» и «Циркон» были включены в список Meta-defense за счет своей боевой мощи и уникальных скоростных характеристик.

«Крупные достижения России в создании ракет "Кинжал" и "Циркон" сделали гиперзвуковое оружие приоритетом для главных армий мира. Сейчас реализуется не менее пяти программ, нацеленных на создание этого вида вооружений к 2024 году», — отмечается в публикации.

Новейшие ракетные комплексы ВС РФ воздушного и морского базирования абсолютно неуязвимы для современных средств ПРО, восхитились аналитики из Франции.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон» в 2022 году. О необходимости надежных гарантий безопасности России и предотвращения размещения ударных вооружений НАТО вблизи границ РФ информировало ytro.news.