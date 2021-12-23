Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 17:01
17:01
Спорт
Василий Уткин заявил, что Артем Дзюба живет в своем мире
17:00
Общество
Вместо качественной уборки снега власти Петербурга посоветовали гражданам быть аккуратнее на улицах
16:59
Происшествия
Юный самбист получил шесть лет колонии за смертельное ДТП в Петербурге
16:59
Политика
Читатели Sky news поддержали требование Путина к Западу о гарантиях безопасности для России
16:58
Общество
Елена Панина: «Уничтожение «партии мира» — это путь к войне»
16:57
Происшествия
Труп священника с признаками насильственной смерти нашли в Нефтекамске
16:54
Общество
Три компании режиссера Сергея Соловьева ликвидировали после его смерти
16:48
Видео
Житель Ирака попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря картине из ниток
16:48
Весь мир
Ультраправый член израильского парламента угрожал оружием двум арабам в Тель-Авиве
16:48
Общество
Российский ФБР присоединился к кампании в поддержку незаконно осужденного в США иммигранта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Издание Meta-defense включило гиперзвуковые ракеты ВС РФ в список лучшего вооружения

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 16:07
Армия
Издание Meta-defense включило гиперзвуковые ракеты ВС РФ в список лучшего вооружения
Федеральное агентство новостей

Париж, 23 декабря. Россия добилась больших успехов в деле разработки и серийного производства гиперзвуковых ракетных комплексов, полагают эксперты французского портала Meta-defense.

Аналитики из Франции составили список самого лучшего и перспективного мирового оружия. При этом учитывались не только тактико-технические характеристики различных систем вооружений, но и их влияние на оборонную стратегию государств и военно-политических блоков. Российские ракеты «Кинжал» и «Циркон» были включены в список Meta-defense за счет своей боевой мощи и уникальных скоростных характеристик.

«Крупные достижения России в создании ракет "Кинжал" и "Циркон" сделали гиперзвуковое оружие приоритетом для главных армий мира. Сейчас реализуется не менее пяти программ, нацеленных на создание этого вида вооружений к 2024 году», — отмечается в публикации.

Новейшие ракетные комплексы ВС РФ воздушного и морского базирования абсолютно неуязвимы для современных средств ПРО, восхитились аналитики из Франции.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон» в 2022 году. О необходимости надежных гарантий безопасности России и предотвращения размещения ударных вооружений НАТО вблизи границ РФ информировало ytro.news.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Издание Meta-defense включило гиперзвуковые ракеты ВС РФ в список лучшего вооружения
оружие ракеты гиперзвук циркон
Комментировать