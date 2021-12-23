Президент рассказал, что хорошего принесет 2022 год

Москва, 23 декабря. Президента Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции спросили, где искать счастье жителям страны в 2022 году. Российский лидер рассказал, что хорошего произойдет в наступающем году.

Один из журналистов в ходе большой пресс-конференции Путина заявил, что наступающий 2022 год будет точно такой же, как уходящий — пандемия не исчезнет, а спортсмены будут выступать без национального флага из-за санкций WADA. Представитель СМИ поинтересовался, что людям делать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Президент указал на хорошие события предстоящего года.

«Реализация наших планов. Ну а как же? В этом же смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей», — ответил Путин.

Путин в 17-й раз общался с журналистами. Ежегодная пресс-конференция состоялась в зале Манежа. В зале присутствовали 507 аккредитованных журналистов.