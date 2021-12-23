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Путин отметил необходимость обеспечить интернетом отдаленные регионы России

Общество
Путин отметил необходимость обеспечить интернетом отдаленные регионы России
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в Москве высказался о решении элементарных проблем в отдаленных регионах страны.

По словам российского лидера Владимира Путина, на сегодняшний день существует социальная программа развития села, проблематика также затронута и в нацпроектах.

«Мы уже упоминали о программе реновации школ. Опережающим темпом это, конечно же, будут делать на селе. Что касается Интернета, ну, конечно, об элементарных вещах можно и нужно думать, но и Интернет надо обеспечить даже в отдаленных регионах и малых населенных пунктах. Предусмотрены дополнительные средства», — подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что нынешняя традиционная пресс-конференция Владимира Путина является 17-й по счету. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что мероприятие пройдет в классическом формате — свободные вопросы и подробные ответы.

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