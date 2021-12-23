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В общественной палате Ленобласти предложили поощрять за вакцинацию скидкой на оплату налогов
Общество
В общественной палате Ленобласти предложили поощрять за вакцинацию скидкой на оплату налогов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести некоторые льготы и преференции для граждан, ответственно и внимательно относящихся к своевременной ревакцинации.

Одной из главнейших задач, которые сегодня стоят перед государством, является увеличение темпов вакцинации, а также ревакцинации населения. Только выработка коллективного иммунитета может помочь стране выйти из пандемического кризиса, восстановить нормальную гражданскую жизнедеятельность и вернуться к стабильному экономическому развитию.

Дело в том, что многие граждане, уже сделавшие прививку ранее, после наступления срока ревакцинации часто не спешат записаться на прием к врачу и повторно сделать прививку.

В Общественной палате Ленобласти предложили поощрять за вакцинацию скидкой на оплату налогов
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

По данным медиков, стандартная двухкомпонентная вакцина уже через полгода после прививки начинает терять свою эффективность — для закрепления иммунитета необходимо повторять процедуру вакцинации как минимум раз в год. По мнению Владимира Петрова, государство должно прибегнуть к стимулирующим мерам по наращиванию темпов и процента вовремя ревакцинированных граждан.

«В ряде регионов нашей страны внедряются локальные программы по привлечению внимания людей к важности ревакцинации. Вероятно, на уровне всей страны мы нуждаемся в подобной рамочной программе.

Прошу Вас оценить идею о внедрении некоторых льгот и преференций для граждан, ответственно и внимательно относящихся к своевременной ревакцинации», — сказано в обращении.

В Общественной палате Ленобласти предложили поощрять за вакцинацию скидкой на оплату налогов
Правительство Архангельской области /

В обращении Петров отметил, что вакцинированные граждане могли бы рассчитывать на некоторые преференции по аналогии с оплатой штрафов ГИБДД в двухнедельный льготный период. Помимо этого, жители страны, вовремя прошедшие ревакцинацию, могли бы получить скидку на оплату ряда региональных или местных налоговых сборов, таких как транспортный налог, налог на имущество физических лиц и др.

Ранее политик и врач Геннадий Онищенко объяснил несколькими причинами рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге. Он отметил, что одна из причин петербургских коронавирусных антирекордов — недостаточный уровень охвата жителей Северной столицы вакцинацией.

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налоги скидки коронавирус
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