Пекин, 23 декабря. Япония тайно завидует мощным подлодкам Тихоокеанского флота РФ. Российские субмарины, плавающие у берегов Дальнего Востока, заставляют Токио быть сдержанней в своих выпадах против Москвы, заявили аналитики Tencent.

Токио предпринял попытку «показать зубы» Москве и тут же пожалел о своем решении. Об этом сообщили обозреватели китайского издания Tencent. «ПолитРоссия» приводит их статью в пересказе.

Японские власти выразили протест из-за учений ВМФ РФ у Курильских островов. Япония решила заявить о себе, отправив вертолетоносец «Идзума» следить за ходом тренировки. В Tencent действия японских военных назвали «высокомерными» и отметили, что спесь с них сбил первый же учебный запуск «Калибра». Ракету запустили с борта подлодки «Петропавловск-Камчатский» и она поразила цель, находящуюся в тысяче километров.

«Конечно же, высокопоставленные японские чиновники не посмели рассердиться на испытательный пуск ракет российскими военными. Они сразу лишились прежнего высокомерия», — указали в Tencent.

По мнению авторов, такие маневры вызывают у Токио не только страх, но и зависть к мощи российского флота. Наличие опасных и тихоходных субмарин позволяет России легко поставить Японию на место, если той снова захочется показывать зубы.

При этом Тихоокеанский флот в ближайшее время получит четыре подлодки проекта 885М «Ясень-М» и проекта 955 «Борей-А». Они существенно укрепят морскую составляющую российских ядерных сил.

Ранее блогер Сергей Колясников объяснил японцам, почему они потерпели поражение и могут забыть о возращении Курильских островов в состав префектуры Хоккайдо. Об этом написало издание «Царьград».