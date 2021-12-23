Эфир: Итоги большой пресс-конференции Путина обсуждают в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 23 декабря. Завершилась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Приглашенные эксперты обсуждают итоги мероприятия в медиацентре «Патриот» 23 декабря, в 16.00.
Масштабные встречи с представителями прессы стали уже традицией, которой в этом году исполнилось 20 лет. Журналисты Медиагруппы «Патриот», представляющие Федеральное агентство новостей, «Народные новости» и «Невские новости», также получили аккредитацию и присутствовали на этом важном мероприятии.
Какие можно сделать выводы из выступления национального лидера? Чего россиянам ждать от 2022 года? Как отреагировали СМИ и политики на речь Владимира Путина?
На эти и многие другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прямо сейчас отвечают:
- Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС;
- Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ;
- Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук;
- Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН;
- Ольга Дегтярева, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук.