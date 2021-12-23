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Эфир: Итоги большой пресс-конференции Путина обсуждают в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 16:54
Политика
Эфир: Итоги большой пресс-конференции Путина обсуждают в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 23 декабря. Завершилась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Приглашенные эксперты обсуждают итоги мероприятия в медиацентре «Патриот» 23 декабря, в 16.00.

Масштабные встречи с представителями прессы стали уже традицией, которой в этом году исполнилось 20 лет. Журналисты Медиагруппы «Патриот», представляющие Федеральное агентство новостей, «Народные новости» и «Невские новости», также получили аккредитацию и присутствовали на этом важном мероприятии.

Какие можно сделать выводы из выступления национального лидера? Чего россиянам ждать от 2022 года? Как отреагировали СМИ и политики на речь Владимира Путина?

На эти и многие другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прямо сейчас отвечают:

  • Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС;
  • Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ;
  • Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук;
  • Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН;
  • Ольга Дегтярева, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук.

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путин пресс-конференция итоги медиагруппа патриот
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