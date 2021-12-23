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Путин призвал Правительство РФ проиндексировать пенсии по уровню инфляции

Экономика
Путин призвал Правительство РФ проиндексировать пенсии по уровню инфляции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Правительство России должно будет сделать все для индексации пенсий граждан по уровню фактической инфляции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, соответствующие решения будут приниматься и по силовому блоку, то есть изменения коснутся пенсий военнослужащих.

«Денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции», — подчеркнул глава государства.

Напомним, что 23 декабря в зале выставочного центра «Манеж» проходит итоговая пресс-конференция президента РФ. В этот раз мероприятие состоялось в очном формате.

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путин пенсии инфляция
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