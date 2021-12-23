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Президент Путин уточнил прогноз по инфляции и росту доходов граждан

Экономика
Президент Путин уточнил прогноз по инфляции и росту доходов граждан
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Реальные доходы российских граждан по итогам 2021 года вырастут на 3,5%. Такие данные на своей ежегодной пресс-конференции представил президент Владимир Путин.

Однако инфляция за тот же период достигнет 8%, уточнил глава государства. Борьба с повышением цен путем изменения денежно-кредитной политики находится в ведении Банка России. Его деятельность, как и работу правительства, Путин оценил удовлетворительно.

По его словам, уровень безработицы в стране за счет принятых государством мер опустился ниже допандемийного и составил в текущем году 4,3–4,4%.

Путин 23 декабря дает традиционную большую пресс-конференцию. На это мероприятие приглашены 507 журналистов. Российский лидер разрешил журналистам задавать вопросы криком вопреки просьбе своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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