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Путин мельком взглянул на часы спустя три с лишним часа ежегодной пресс-конференции

Общество
Путин мельком взглянул на часы спустя три с лишним часа ежегодной пресс-конференции
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил о скором завершении ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин общается с журналистами уже почти четыре часа. В ходе мероприятия глава государства мельком взглянул на циферблат наручных часов. Заслушав очередной ответ на вопрос, он предложил собравшимся готовиться к завершению пресс-конференции.

«Мы уже всем надоели, поэтому, наверное, надо уже завершать», — отметил Путин.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что провести ее в очном формате решил сам глава государства, поскольку это удобнее и эффективнее для журналистов.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в 2020 году, Владимир Путин раскрыл содержимое своей термокружки. Он признался, что пил на мероприятии далеко не чай. Президент России заявил, что в его термокружке был отвар из сибирских трав.

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