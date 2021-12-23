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Дело о подарках: Дед Мороз не получал писем от юриста из Петербурга
Общество
Дело о подарках: Дед Мороз не получал писем от юриста из Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло


Резиденция Деда Мороза не получала писем от юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева. Об этом рассказали ФАН в пресс-службе новогоднего волшебника.

Глава государства Владимир Путин проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал президенту о юристе из Санкт-Петербурга Игоре Мирзоеве, который подал в суд на Деда Мороза за то, что тот уже 23 года не исполняет его желание. Владимир Путин ответил, что может выступить адвокатом Деда Мороза.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал президент.

Дело о подарках: Дед Мороз не получал писем от юриста из Петербурга
Prt Scr youtube.com / НТВ
Федеральное агентство новостей связалось с представителями вотчины Деда Мороза, чтобы узнать подробности по поводу иска 23-летнего юриста из Санкт-Петербурга. Оказалось, что в резиденции одного из символа Нового года знают о том, что житель Северной столицы подал в суд. Однако Дед Мороз не получал писем от Игоря Мирзоева. 

«С этим делом мы разбираемся. Иска мы не получали. Пока нечего сказать. Обращений прямых от этого человека к нам тоже не поступало. То есть те письма, которые к нам приходят, они регистрируются отдельно по субъектам, откуда поступают. Нужно еще разобраться: обращался ли он к Деду Морозу или про себя просто думал об этих подарках. В этой истории еще нужно разобраться», — сказали в пресс-службе Деда Мороза.

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