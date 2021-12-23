Путин ответил, почему в Приморье подорожало жилье

Москва, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин прокомментировал вопрос журналистов о завышенных ценах на жилье на территории Приморья.

В рамках большой пресс-конференции представители СМИ пожаловались президенту, что стоимость однокомнатной квартиры в регионе уже достигла восьми миллионов рублей.

Глава государства отметил, что подорожание жилья обусловлено дешевой ипотекой, однако виден положительный эффект в виде роста строительства.

«Дешевая ипотека ведет к подорожанию, но 90 миллионов квадратных метров мы построили. Позитивный эффект очевиден», — сказал Путин.

Российский президент проводит 23 декабря 17-ю большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие вернулось в очный формат, а на встречу аккредитованы 507 журналистов.