Египет увеличил долю возобновляемых источников энергии до 31% в 2021 году

Каир, 23 декабря. Египет увеличил долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 31% от общего числа производства электроэнергии за 2021 год. Об этом сообщает местная газета «Факты и Цифры».

Министерство планирования республики в январе опубликовало программу по развитию ВИЭ в стране. Комплекс мер учитывал сильные стороны ландшафта и в итоге должен вывести государство на 20%-ые показатели. За прошедшие почти 12 месяцев Каиру удалось перевыполнить план более чем в полтора раза.

