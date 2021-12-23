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Египет увеличил долю возобновляемых источников энергии до 31% в 2021 году
Весь мир
Египет увеличил долю возобновляемых источников энергии до 31% в 2021 году
Global Look Press  /  DanitaDelimont.com

Каир, 23 декабря. Египет увеличил долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 31% от общего числа производства электроэнергии за 2021 год. Об этом сообщает местная газета «Факты и Цифры».

Министерство планирования республики в январе опубликовало программу по развитию ВИЭ в стране. Комплекс мер учитывал сильные стороны ландшафта и в итоге должен вывести государство на 20%-ые показатели. За прошедшие почти 12 месяцев Каиру удалось перевыполнить план более чем в полтора раза.

«Цели Египта по увеличению установленной мощности за счет возобновляемых источников энергии достигнут 20% в 2021 году и превысят 42% от общего объема вырабатываемой электроэнергии к 2035 году», — говорилось в сообщении.

В министерстве уточнили, что высоких показателей удалось достичь благодаря иностранным инвестициям и строительству новой административной столицы — города Ведиан, в 40 километра от Каира. Проектировка и инфраструктура НАС делает ее независимой от центрального энергоснабжения.

Египет увеличил долю возобновляемых источников энергии до 31% в 2021 году
Федеральное агентство новостей /

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египет энергия возобновляемые источники энергии
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