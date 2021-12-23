Путин усомнился в возможностях США по сдерживанию Китая

Москва, 23 декабря. США должны осознать, что не смогут воспрепятствовать экономическому развитию Китая, заявил во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что в период с 2035 по 2050 годы КНР неизбежно достигнет лидирующих позиций в мировой экономике. Поэтому американцам следует осознать, что попытки сдерживания китайской стороны ни к чему не приведут, подчеркнул Путин

Ранее в ходе мероприятия глава государства назвал доверительными отношения РФ и Китая. По его словам, сотрудничество двух стран является стабилизирующим фактором на международной арене.

В 2021 году большая пресс-конференция Владимира Путина вновь проходит в очном формате, на нее аккредитованы 507 журналистов. В этот раз пресс-служба Кремля сама приглашала представителей СМИ.