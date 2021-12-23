Падение цен на загородную недвижимость в Подмосковье может достигнуть 15–20%

Москва, 23 декабря. Стоимость загородной недвижимости на территории Московской области в следующем году может упасть на 15–20%. Такой прогноз сделал профильный департамент «ИНКОМ–Недвижимости».

Весной и летом 2021 года цены на загородные дома поднялись на 25–30%. Это стало следствием высокого спроса 2020 года, подорожания стройматериалов и роста стоимости строительных работ. Рост цен остановился в августе. Высокая цена на загородную недвижимость, рост стоимости ипотеки, повышение ключевой ставки ЦБ и другие факторы повлияли на снижение спроса на 20–25%.

«Большая часть покупателей рассматривает возможность покупки участков без подряда — 55%, еще 30% — коттеджей для постоянного проживания,15% клиентов хотят приобрести таунхаусы и дуплексы в качестве альтернативы квартиры», — цитирует агентство «Прайм» специалистов «ИНКОМ-Недвижимости».

Спрос на загородную недвижимость будет снижаться и в 2022 году. Вследствие этого цены на нее упадут вплоть до 20%.

Средняя стоимость деревянных домов, проданных на рынке элитного загородного жилья Подмосковья, достигла 1,8 млн долларов в 2021 году. Это вдвое больше, чем годом ранее, говорится в отчете агентства элитной недвижимости Tweed.