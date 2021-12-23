Президент России объяснил подоплеку западного бойкота Олимпиады в Пекине

Москва, 23 декабря. США совершают ошибку, бойкотируя Олимпиаду-2022 в Пекине. Соответствующим мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

С вопросом о западном бойкоте Игр к главе государства обратился телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. Он уточнил, в чем заключается подоплека такого решения.

«Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США — догадайтесь, с кем — и он сказал: «Блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны США». Вот, США продолжают наступать на те же самые грабли. Попытка сдержать развитие Китая — никаких других мотивов у них нет», — объяснил президент России.

Путин добавил, что спорт должен объединять людей. Когда спорт лишают основной ценности, это наносит ущерб всему международному сообществу, подытожил глава государства.