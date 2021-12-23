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Путин рассказал о материальной поддержке для больных СМА россиян

Общество
Путин рассказал о материальной поддержке для больных СМА россиян
pexels.com

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о финансовой поддержке для больных спинальной мышечной атрофией (СМА).

Журналист напомнил, что в начале декабря в России зарегистрировали препарат «Золгенсма». Это самый дорогой препарат в мире: один укол стоит более двух миллионов долларов. Сотрудник СМИ поинтересовался, как будет происходить государственная поддержка для больных СМА.

Путин напомнил, что для этого создали фонд «Круг добра», который финансируется из средств от повышения НДФЛ для богатых.

«Если раньше такую поддержку получали всего 74 человека в стране, то теперь уже свыше ста и уже, по-моему к тысяче подбирается. На порядок больше. В целом работа настроена», — сказал глава государства.

Цена других лекарств от СМА меньше: укол «Спинразы» — 750 тысяч долларов, «Рисдиплама» — 340 тысяч долларов. Ранее российский лидер высказался о западных санкциях против Крыма.

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