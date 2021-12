Выборы 2020 года прекрасно продемонстрировали гражданам США и всему миру, какую роль в политической и социальной жизни страны играют такие технологические гиганты, как Google и Facebook (который теперь уже превратился в Meta).

Руководство крупнейших интернет-компаний успело поучаствовать в самых нашумевших скандалах 2020 и 2021 года: оказались причастны к коррупционной деятельности семьи Байденов, заблокировали 45-президента США Дональда Трампа на всех популярных сетевых ресурсах, помогали вычислять участников «штурма Капитолия», проводили откровенную цензуру и не раз представали перед американским Конгрессом.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, где сходятся интересы американских технологических гигантов и демократической администрации Соединенных Штатов.

Спустя год картина взаимодействия нового руководства Соединенных Штатов и интернет-гигантов обрела вполне ясные очертания. У демократов и BigTech сложились тесные партнерские отношения: власть не мешает цифровому бизнесу и изредка играет мускулами, а крупные технологические компании время от времени действуют в интересах Вашингтона.

Федеральное агентство новостей /

Демократы, разумеется, стараются не гневать население и не выставлять свое партнерство с технологическими гигантами напоказ. Однако неосторожные публичные заявления некоторых недальновидных американских политиков все старания такого рода рушат, предоставляя американцам еще один повод для размышлений о том, куда движется страна под руководством команды президента Джозефа Байдена.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас оказался в центре скандала: 14 декабря в интервью информационному агентству Bloomberg политик заявил, что поддерживает борьбу технологических компаний с «дезинформацией в Интернете».

Так министр вновь подтвердил, что Вашингтон боится сообщений об «украденных и фальсифицированных выборах», о чем неустанно повторяют экс-президент Дональд Трамп и его сторонники, которых одного за другим прорабатывают в «Комитете 6 января». Более того, Майоркас намекнул, что демократы пока что работой BigTech в этом направлении «не очень довольны».

Майоркас при этом не стал объяснять, как администрациям крупнейших социальных сетей отделять благонадежную информацию от ложной и деструктивной.

Бдительные американцы, интересующиеся политикой и ситуацией в стране, подняли в Сети шумиху: Майоркаса обвинили в том, что он выступает за ограничение свободы слова и призывает технологических гигантов заниматься цензурой в интернете.

Illegal immigration and Misinformation Secretary Alejandro Mayorkas: Admitting colluding with Silicon Valley to curb freedom of speech. pic.twitter.com/zjGpEBvCVN

Наибольшее количество отметок «нравится» под видео с интервью министра в YouTube собрал комментарий, где пользователь утверждает, что Майоркас уже «заработал себе на премию Йозефа Геббельса».

Однако руководство технологических гигантов и не ждет от Вашингтона никаких разъяснений — в BigTech давно понимают и поддерживают политический курс Демократической партии. Интересы, так ревностно отстаиваемые союзниками Байдена, согласуются с интересами инвесторов, которые фактически контролируют технологические компании, а вместе с ними — и возможности контакта между американцами.

К примеру, взгляды Майоркаса в отношении миграционной политики открыто поддерживает владелец крупной американской компании по управлению инвестициями Elliott Management Пол Сингер. Такой же позиции придерживается и владелец Bloomberg Майкл Блумберг.

Несмотря на то, что миграционная проблема оказала колоссальное негативное влияние на рейтинг Джо Байдена и демократической администрации в целом, а также усугубила разногласия в обществе, Министерство внутренней безопасности почему-то считает очень важной задачу по выявлению и пресечению «ложной» информации в социальных сетях по данной проблеме.

Федеральное агентство новостей /

Майоркас, отменивший все визовые ограничения Дональда Трампа, настроен и далее поддерживать миграционный поток на высоком уровне, и не намерен позволить, чтобы общественное мнение мешало существующему порядку вещей. Почему же?

Негативные последствия миграции в США ощущают на себе, в основном, простые американцы: растет уровень преступности и социальной напряженности, начинаются проблемы с трудоустройством, снижается заработная плата, а арендная плата, напротив, повышается.

Владельцы и инвесторы крупнейших компаний из списка Fortune 500 в результате миграции только богатеют: государство предоставляет им недорогую, практически бесправную рабочую силу, которую можно нанимать и увольнять по собственному усмотрению. Иностранные рабочие и специалисты вряд ли подадут в суд в случае нарушения их прав, согласятся с низкой заработной платой и некомфортными условиями, будут держаться за свое рабочее место, не уйдут к другим работодателям, не посмеют возражать своим менеджерам и будут усердно работать в надежде выиграть грин-карту.

Кроме того, политика приема мигрантов на работу способствует увеличению прибыли инвесторов и руководителей компаний на фондовом рынке. Показательно, что меры, предпринятые в 2020 году Дональдом Трампом по поддержке американских студентов, обрушили рыночную стоимость компаний из списка Fortune 500 на 100 миллиардов долларов. С приходом Байдена программа предыдущего президента была отменена.

Great news! DHS has formally withdrawn the Trump administration's attempt to strip work authorization from spouses of individuals on H-1B visas, as well as a planned proposed rule on provision waivers of unlawful presence. https://t.co/GztUv3w8Aj