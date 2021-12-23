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Путин: Запад наказывает крымчан санкциями

Политика
Путин: Запад наказывает крымчан санкциями
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Запад плевать хотел на крымчан, Россию и на демократию, поскольку иностранные представители занимаются своими геополитическими вопросами, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции.

Глава государства прокомментировал вопрос журналистов о том, почему некоторые российские сотовые операторы не осуществляют деятельность в Крыму. Президент напомнил, что многие компании не могут этого сделать из-за необоснованных санкций Запада.

«Если кто-то считает, что Крым «оккупирован», то крымчане — жертва «агрессии», так зачем их еще санкциями наказывать?» — возмутился Владимир Путин.

Президент ранее заявил, что Россия не планировала до 2014 года включать Крым в свой состав.

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