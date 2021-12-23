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Путину передадут мяч с автографами спортсменов Свердловской области

Спорт
Путину передадут мяч с автографами спортсменов Свердловской области
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин получит мяч с автографами самых именитых спортсменов Свердловской области. Его привезли главе государства, чтобы летняя Универсиада 2023 года точно состоялась.

Спортивное мероприятие планируют провести в Екатеринбурге. Местные журналисты приехали на большую пресс-конференцию Путина и привезли ему мяч, однако передать его президенту им не удалось.

«Мы хотим попросить сделать все, чтобы Универсиада, которая планируется в 2023 году, состоялась, и ради этого мы даже привезли вам мяч с автографами самых именитых спортсменов Свердловской области. Это и бойцы, и гимнасты, и гонщики. Жаль, что нас не пропустила с ним охрана, но, надеемся, он дойдет до вас», — поделился журналист.

«Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет», — заверил в ответ глава государства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проводится в 17-й раз. В этом году президент принял решение провести ее в очном формате для большей эффективности и удобства журналистов.

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путин универсиада мяч
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