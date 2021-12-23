Страны ЕС 21 декабря нарастили отбор газа из хранилищ до рекордного значения

Брюссель, 23 декабря. Отбор голубого топлива из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона, сообщает «Коммерсантъ».

Gas Infrastructure Europe ведет наблюдения за энергетической системой Евросоюза с 2011 года. Представители компании утверждают, что достигнутый 21 декабря уровень отбора газа в 762 миллиона кубометров является абсолютным рекордом.

Наполненность хранилищ оказалась на 22 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее. Она опустилась до уровня 62,9 млрд кубометров (58,3%). Такая динамика также подстегнула рост цен на европейском энергетическом рынке. Спотовая цена топлива уже превышает 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Учитывая, что европейцы готовы платить за топливо больше, поставщики начали перенаправлять спотовые грузы СПГ, предназначенные для Азии.