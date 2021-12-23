Путин не исключил проведение чемпионата мира по хоккею в Уфе

, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил, что столица Республики Башкортостан примет планетарное хоккейное первенство.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжается в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В ходе мероприятия один из журналистов спросил главу государства о возможности проведения чемпионата мира по хоккею в Уфе.

«Сейчас не готов ответить. По-поему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере. Но это зависит не только от нас. Все-таки Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Уфа в состоянии провести международные состязания самого высокого уровня. Подумаем над этим предложением», — отметил Путин.

Санкт-Петербург примет планетарное первенство весной 2023 года. Матчи чемпионата мира по хоккею в третий раз в истории России пройдут в Северной столице.