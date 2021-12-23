Директор запустившей мусорную реформу в Кургане компании умер от COVID-19

Курган, 23 декабря. Директор компании «Чистый город», которая запустила в регионе мусорную реформу в 2020 году, Владимир Пестриков скончался после тяжелой болезни. Трагическую новость сообщает URA.RU

Руководитель организации на протяжении долгого времени находился в больнице. Медики диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Около двух месяцев его состояние поддерживала кислородная маска, однако специалистам не удалось спасти жизнь Пестрикова. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позднее.

Решается вопрос о выборе кандидата на пост и. о. директора «Чистый след».