Израиль разрешил мигрантам работать в медицинской сфере без ученой степени

Тель-Авив, 23 декабря. Парламентский Комитет по здравоохранению Израиля продлил до 2024 года решение правительства, позволяющее врачам-иммигрантам некоторых специальностей работать по зарубежному сертификату, даже если они не имеют степени бакалавра.

Действие этого акта распространяется на терапевтов, логопедов, диетологов и физиотерапевтов, у которых ранее были проблемы с трудоустройством из-за некоторых требований, например, владения ученой степенью.

The Knesset Health Committee voted to extend to 2024 a decision letting immigrants in key professions to work in Israel with a certificate obtained abroad, even if they do not have a bachelor's degree that Israel normally requires.



Report by @Gil_Hoffmanhttps://t.co/SsVjakpZ1L — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 22, 2021

По словам главы комитета Идиты Силман из партии «Ямина», такой шаг был сделан из-за нехватки работников в сфере здравоохранения. Также это позволит привлечь в Израиль больше квалифицированных медицинских сотрудников из-за рубежа.

Ее коллега по партии Йомтоб Калфон на примере своей родины, Франции, пояснил, что в некоторых странах указанные профессии изучаются не в университетах или институтах, а колледжах. Поэтому по выпуску они получают лишь сертификат, а не ученую степень. Как сказал депутат, уже неоднократно происходили случаи, когда у приезжих из Франции медиков не оказывалось на руках требуемых для трудоустройства документов.

«Государство Израиль приглашает иммигрантов, но зачастую не дает им возможности работать по специальности», — отметил Калфон.

Presentation of #IMI innovative medicines initiatives @MPoinot at Israel innovation authority in Israel. IMI budget is 3 billion Euro. IMI aims at enlarging its existing #ecosystem. A large IMI call for proposals is foreseen in June 2019. @NLinIsrael @IAnetwerk pic.twitter.com/2wDT1AN7yK — Racheli Kreisberg @Netherlands Innovation Network (@Rachelinnovate) January 9, 2019

Также ряд членов Кнессета призвал к устранению бюрократических препятствий для всех граждан или приезжих, независимо от их национальности. Депутаты предложили ускорить проведение всех требуемых проверок, чтобы врачи могли приступить к исполнению своих обязанностей. По словам политиков, из-за быстрого роста численности населения страны увеличивается нагрузка на клиники, сотрудники которых зачастую не могут оперативно оказать помощь нуждающимся.

Некоторые парламентарии считают, что Израилю требуется провести ряд реформ в законодательстве и увеличить число мест в медицинских образовательных учреждениях, поскольку до тех пор государству придется полагаться на тех, кто учится за рубежом. После одобрения законопроекта одна из депутатов отметила, что подобная гибкость в принятии решений благотворно сказывается на жизни в стране, поскольку позволяет грамотно оценивать и удовлетворять потребности общества.

Global Look Press / Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency

Уровень медицины

Невзирая на подобные сложности, в настоящее время израильская система здравоохранения считается одной из лучших в мире. Последний шаг парламента вызван, скорее, традиционным вниманием руководства страны к благополучию населения, нежели действительно острыми проблемами с нехваткой персонала.

The @IDF seen significant improvements in care of thoracic trauma since the introduction of clinical practice guidelines. The importance of strong evidence based medicine and clinical governance!https://t.co/A47dGyW4SD — BMJ Military Health (@MilitaryH_BMJ) December 21, 2021

Прямым свидетельством высокого уровня медицины является продолжительность жизни — мужчины здесь в среднем достигают возраста 80 лет, что считается лучшим показателем в мире, а женщины — 84 лет, занимая в международной статистике третье место. В развитие здравоохранения ежегодно вкладываются крупные средства. В частности, в 2022 году на медицинский сектор будет выделено около 7,6% бюджета (13,9 млрд долларов), при этом значительная часть средств уходит на закупки передового оборудования и обустройство лечебных учреждений.

Ежегодно в Израиле отмечается снижение смертности от онкологических заболеваний, поскольку научный сектор активно занимается исследованиями по выявлению различных видов рака на самых ранних стадиях. По этим причинам здесь широко распространен «медицинский туризм» — за высококвалифицированной врачебной помощью ежегодно приезжает все больше иностранцев.