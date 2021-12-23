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Израиль разрешил мигрантам работать в медицинской сфере без ученой степени

Весь мир
Израиль разрешил мигрантам работать в медицинской сфере без ученой степени
pixabay.com  / 

Тель-Авив, 23 декабря. Парламентский Комитет по здравоохранению Израиля продлил до 2024 года решение правительства, позволяющее врачам-иммигрантам некоторых специальностей работать по зарубежному сертификату, даже если они не имеют степени бакалавра.

Действие этого акта распространяется на терапевтов, логопедов, диетологов и физиотерапевтов, у которых ранее были проблемы с трудоустройством из-за некоторых требований, например, владения ученой степенью.

По словам главы комитета Идиты Силман из партии «Ямина», такой шаг был сделан из-за нехватки работников в сфере здравоохранения. Также это позволит привлечь в Израиль больше квалифицированных медицинских сотрудников из-за рубежа.

Ее коллега по партии Йомтоб Калфон на примере своей родины, Франции, пояснил, что в некоторых странах указанные профессии изучаются не в университетах или институтах, а колледжах. Поэтому по выпуску они получают лишь сертификат, а не ученую степень. Как сказал депутат, уже неоднократно происходили случаи, когда у приезжих из Франции медиков не оказывалось на руках требуемых для трудоустройства документов.

«Государство Израиль приглашает иммигрантов, но зачастую не дает им возможности работать по специальности», — отметил Калфон.

Также ряд членов Кнессета призвал к устранению бюрократических препятствий для всех граждан или приезжих, независимо от их национальности. Депутаты предложили ускорить проведение всех требуемых проверок, чтобы врачи могли приступить к исполнению своих обязанностей. По словам политиков, из-за быстрого роста численности населения страны увеличивается нагрузка на клиники, сотрудники которых зачастую не могут оперативно оказать помощь нуждающимся.

Некоторые парламентарии считают, что Израилю требуется провести ряд реформ в законодательстве и увеличить число мест в медицинских образовательных учреждениях, поскольку до тех пор государству придется полагаться на тех, кто учится за рубежом. После одобрения законопроекта одна из депутатов отметила, что подобная гибкость в принятии решений благотворно сказывается на жизни в стране, поскольку позволяет грамотно оценивать и удовлетворять потребности общества.

Израиль разрешил мигрантам работать в медицинской сфере без ученой степени
Global Look Press / Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency

Уровень медицины

Невзирая на подобные сложности, в настоящее время израильская система здравоохранения считается одной из лучших в мире. Последний шаг парламента вызван, скорее, традиционным вниманием руководства страны к благополучию населения, нежели действительно острыми проблемами с нехваткой персонала.

Прямым свидетельством высокого уровня медицины является продолжительность жизни — мужчины здесь в среднем достигают возраста 80 лет, что считается лучшим показателем в мире, а женщины — 84 лет, занимая в международной статистике третье место. В развитие здравоохранения ежегодно вкладываются крупные средства. В частности, в 2022 году на медицинский сектор будет выделено около 7,6% бюджета (13,9 млрд долларов), при этом значительная часть средств уходит на закупки передового оборудования и обустройство лечебных учреждений.

Ежегодно в Израиле отмечается снижение смертности от онкологических заболеваний, поскольку научный сектор активно занимается исследованиями по выявлению различных видов рака на самых ранних стадиях. По этим причинам здесь широко распространен «медицинский туризм» — за высококвалифицированной врачебной помощью ежегодно приезжает все больше иностранцев.

 

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израиль медицина
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