Путин прогнозирует уничтожение женского спорта из-за атлетов-трансгендеров

Москва, 23 декабря. Женский спорт будет уничтожен, если атлеты-мужчины продолжат объявлять себя противоположным полом. Таким прогнозом поделился президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Во время общения с журналистами главу государства спросили, как он относится к нетрадиционным ценностям, которые приняты на Западе. В ответ Путин подчеркнул, что в этом вопросе должен существовать здравый смысл. Например, президент против трансгендеров в спорте.

«Спортсмены-мужчины объявляют себя женщинами и выступают, ну скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — мужчина, мама — это мама, отец — это отец. Надеюсь, что у наших народов хватит глубинных иммунных систем защиты», — подчеркнул глава государства, призвав поддерживать традиционные ценности.

Большая пресс-конференция Путина проходит в очном формате в московском Манеже. На нее аккредитовались более 500 журналистов, что почти в два раза меньше обычного числа. Это объясняется антиковидными мерами.