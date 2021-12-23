Деда Мороза через суд обязали отремонтировать свой дом

Комитет по охране культурного наследия Вологодской области через суд призвал Деда Мороза обеспечить сохранность особняка второй половины XIX века, отремонтировав цокольный этаж. В этом старинном здании и находится главная резиденция новогоднего волшебника. Однако, по мнению чиновников, дедушка не очень хорошо следит за своим домом и испортил его внешний вид кондиционерами и другими техническим устройствами. На устранение недостатков ему выделили два года.

Еще в 2019 году комитет разработал план по сохранению особняка, его противоаварийному ремонту и демонтажу на фасаде здания блоков кондиционеров и технических средств, которые не только портят внешний вид дома, но и наносят ему вред. На данный момент особняк находится в пользовании у АО «Дед Мороз».

Пресс-служба Правительства Вологодской области /

«Согласно указанному приказу, собственник или иной законный владелец обязан в срок до 1 августа 2019 г. провести ремонтно-реставрационные работы цокольной части здания, разработав научно-проектную документацию и получив разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в срок до 1 августа 2019 г. убрать кондиционеры с фасада здания, — говорится в документах суда. — Отчет о выполнении работ по проведению противоаварийных работ, по проведению ремонтно-реставрационных работ цокольной части здания и по демонтажу кондиционеров с фасада здания в адрес комитета не поступал, работы не выполнены. Научно-проектная документация на согласование в комитет не поступала. Разрешение на проведение работ комитетом не выдавалось».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что петербургский юрист Игорь Мирзоев обратился в суд с иском к Деду Морозу за то, что тот ни разу не исполнил его желание.