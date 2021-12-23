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Путин заявил, что проблема с отоплением в регионах решается субсидиями

Общество
Путин заявил, что проблема с отоплением в регионах решается субсидиями
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в Манеже, прокомментировал вопрос о высоких ценах на уголь для отопления. По его словам, власти регионов должны подавать заявки на субсидии.

Путин отметил, что региональные власти ранее говорили о полной готовности к осенне-зимнему периоду. Журналистка пояснила — цены на сырье для муниципалитетов остаются высокими.

«Для этого существуют субсидии. Мы ведь не случайно внесли изменения в конституцию, связанные с тем, что все уровни публичной власти являются единой системой. Несмотря на подорожание, надо было обеспечить необходимые объемы, без оговорок», — ответил глава государства.

В случае подорожания угля необходимо своевременно организовать закупки. В данном случае речь идет о недоработках муниципалитетов и регионов, подытожил Путин.

Ранее российский лидер пообещал разобраться с последствиями пожара на ТЭЦ-1, из-за которого многие жители остались без тепла и горячей воды.

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путин отопление субсидии
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