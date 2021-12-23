Ультраправый член израильского парламента угрожал оружием двум арабам в Тель-Авиве

Тель-Авив, 23 декабря. Израильская полиция начала расследование инцидента с участием крайне правого еврейского националиста, депутата парламента от блока «Религиозный сионизм» Итамара Бен-Гвира.

21 декабря политик направил пистолет на двух охранников арабского происхождения на автостоянке выставочного комплекса «Ганей Тааруха» в Тель-Авиве. Соответствующая видеозапись распространилась в социальных сетях. На ней виден Бен-Гвир, спорящий с двумя арабскими гражданами Израиля, присматривающими за стоянкой.

Во время данного разговора парламентарий достал пистолет и сказал одному из охранников угрожающим тоном: «Я позабочусь о тебе».

ח"כ איתמר בן גביר התעמת עם מאבטח ערבי - ושלף אקדח. בן גביר: "קיללו ואיימו לפגוע בי" | תיעוד@ZeevKam @ittaishick pic.twitter.com/Sjwi6nItkl — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2021

Конфликт начался после того, как водитель Бен-Гвира припарковался в неположенном месте. Двое мужчин арабского происхождения, по всей видимости, попросили политика не нарушать правил, действующих в зоне их ответственности, однако это вызвало возмущение у ультраправого парламентария.

Депутат обвинил охранников в том, что они угрожали ему грубыми выражениями. По его словам, он вытащил пистолет, когда почувствовал угрозу, а затем позвонил в израильскую полицию. С прибытием правоохранителей инцидент был урегулирован.

По итогам конфликта Бен-Гвир подал на охранников жалобу. Политик утверждал, что двое арабов угрожали ему убийством. Однако сами молодые люди уверены, что инцидент основан именно на ксенофобной риторике депутата.

«Он грозился пристрелить нас. И называл «грязными арабами». Почему? Я не знаю. Я сказал ему не парковаться здесь, внутри есть парковка. Я его не знаю. Мне сказали только на допросе в полиции, кто это. Я думал, это просто человек», — пояснил один из работников парковки.

Israel’s parliament erupted after videos emerged showing Itamar Ben-Gvir—a follower of the radical rabbi Meir Kahane– pulling a handgun out of his holster and waving it in the direction of two young Arab garage attendants in a parking lot. https://t.co/fCnyLQXnWI — The Daily Beast (@thedailybeast) December 22, 2021

23 декабря газета Israel Hayom сообщила подробности о столкновении депутата Кнессета с охранниками. По данным издания, один из молодых людей восхвалял в соцсетях погибшего боевика ХАМАС — палестинской группировки освобождения, признанной в Израиле и ряде других стран террористической.

«Как выясняется, те, кто напал на меня, были не просто хулиганами, а сторонниками ХАМАС. Хочу посмотреть в глаза тем, кто "верил" их версии», — прокомментировал этот факт Бен-Гвир.

אותי תקפו 3 מחבלים בלילה בשמורת טבע מבודדת, כשאני עם שני ילדים קשורים בכיסאות בטיחות ברכב. @IL_police איימו *עלי* שייקחו לי את רישיון הנשק אם אמשיך לעסוק בנושא, סגרו למחבלים את התיק והמשיכו הלאה. הם חופשיים לרצוח אחרים כשתהיה להם הזדמנות.https://t.co/h8NbixPJdo — מאיר רובין Meir Rubin (@Meir_Rubin) December 23, 2021

Тем не менее не все израильтяне встали на сторону ультраправого политика. Депутат от левоцентристской партии «Авода» Наама Лазими заявила, что Бен-Гвиру место в тюрьме, и что его присутствие в Кнессете является «позором для всего Израиля».

Скандальный депутат

Итамар Бен-Гвир и раввин Меир Мазуз — два самых известных крайне правых сторонника еврейского превосходства в Израиле. Нередко эти общественные деятели устраивают провокации и делают резкие заявления.

Так, в сентябре они присоединились к акции протеста против намерения правительства объявить вне закона правую группу «Лехава».

In one of its most attention-grabbing actions, Lehava protested the marriage of Mahmoud Mansour, a Palestinian citizen of Israel from Jaffa, and Morel Malka, who converted from Judaism to Islam, in a case that became the talk of Israel in 2014https://t.co/71V0fF5L5u — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 30, 2021

Бен-Гвир был адвокатом данной организации, которая выступает против «смешивания людей» разных рас и стремится создать чисто еврейское общество. У «Лехавы» почти 10 тыс. последователей по всему Израилю.

Сам депутат является одним из четырех членов парламента от блока «Религиозный сионизм». Это растущее политическое движение, к созданию которого призвал экс-премьер Биньямин Нетаньяху, когда безуспешно боролся за переизбрание. Оно особенно популярно среди почти миллиона израильтян, проживающих в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан — на традиционно палестинских территориях.

Религиозный сионизм рассматривается как идеологическое ответвление движения раввина бывшего депутата Кнессета Меира Кахане, который призывал к созданию однородного еврейского государства, управляемого в соответствии с Торой.

Из созданной политическим деятелем партии впоследствии вышли две фракции — «Ках» и «Кахане Хай». За свои радикальные взгляды и деятельность они были объявлены Государственным департаментом США террористическими группировками в 1990-х годах.

Сам Бен-Гвир был сторонником «Каха» в подростковом возрасте, став его молодежным координатором до того, как партия была вынуждена уйти в подполье.