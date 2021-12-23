Подавший заявление на Деда Мороза юрист готов встретиться с Путиным в суде

Москва, 23 декабря. Юрист Игорь Мирзоев, который пожаловался в суд на Деда Мороза, выразил готовность лично пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, вставшим на его защиту.

Дед Мороз на протяжении 23 лет не выполнял желание юриста. В связи с этим он принял решение пожаловаться на него в суд. Президент РФ Владимир Путин выразил желание стать защитником волшебника. После этого Мирзоев заявил о готовности встретиться с российским лидером лично.

«Я еще больше воодушевился, еще больше энтузиазма появилось. Давно хочу познакомиться с ним лично. С удовольствием встретимся с ним в суде», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Владимир Путин проводит 23 декабря в Манеже 17-ю большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие вернулось в очный формат. На встречу аккредитованы 507 представителей СМИ. Глава государства приступил к общению с прессой без вступительного слова.