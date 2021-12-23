Актер сериалов «Мажор» и «Убойная сила» Вадим Лобанов скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Заслуженный артист России и заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов ушел из жизни в возрасте 81 года. Трагическую новость сообщила пресс-служба вуза.

Точная причина смерти актера не называется, однако известно, что он на протяжении долгого времени боролся с тяжелой болезнью. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позднее.

Вадим Владимирович окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. За годы своей карьеры он снялся в таких кинокартинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Сталинград», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Мажор».