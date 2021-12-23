Президент РФ назвал долги Роснано серьезной проблемой

Москва, 23 декабря. Глава России Владимир Путин заявил, что долги компании «Роснано» — непростая проблема, однако новое руководство имеет карт-бланш на подробное изучение обстоятельств ситуации.

Об этом российский лидер заявил в процессе традиционной пресс-конференции, которая проходит в зале Манежа. При этом Путин обратил внимание, что для решения проблем руководству Роснано необходимо провести тщательную работу со своими кредиторами. Это их ответственность, а не государства, отметил он.

Большая пресс-конференция длится уже более трех часов. В этот раз российский лидер отвечает на вопросы представителей средств массовой информации в очном формате. На мероприятии работают свыше 500 журналистов из разных стран мира.