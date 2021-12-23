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Жамнов исключил участие Ковальчука и Дацюка в пекинской Олимпиаде

Спорт
Жамнов исключил участие Ковальчука и Дацюка в пекинской Олимпиаде
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин

Москва, 23 декабря. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил, что форварды Илья Ковальчук и Павел Дацюк не сыграют на Олимпийских играх 2022 года.

Алексей Жамнов 23 декабря ответил на вопрос журналистов о возможном участии в предстоящей Олимпиаде в Пекине золотых медалистов Игр в Пхенчхане Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Главный тренер сборной России дал понять, что именитые игроки вряд ли помогут национальной команде.

«Насчет Ковальчука лучше ответит он сам. По Дацюку тяжело сказать, он давно без игровой практики. Давайте говорить открыто — у нас есть ребята помоложе, они достойны представлять Россию на Олимпийских играх», — подчеркнул Жамнов.

Накануне НХЛ сообщила, что игроки клубов лиги не смогут принять участие в пекинской Олимпиаде. Хоккейный турнир в рамках ОИ пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

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олимпиада ковальчук дацюк сборная россии жамнов
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