Центробанк установил официальные курсы валют на 24 декабря

Москва, 23 декабря. Центробанк (ЦБ) России обновил официальные курсы доллара и евро на пятницу. Данные об этом опубликованы на портале регулятора.

Согласно информации сайта ЦБ, официальный курс доллара, установленный на 24 декабря, подешевел на 43 копейки относительно предыдущего значения и находится на уровне 73,36 рубля. Официальный курс евро снизился на 3 копейки и составив 83,12 рубля.

В ближайшие недели курс доллара по отношению к рублю вряд ли снизится, вне зависимости от предпринятых американским Федрезервом шагов, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Вероятнее всего, он даже укрепится, добавил специалист.