Пекин, 23 декабря. Политика США привела к ускорению разработок российского гиперзвукового вооружения, уверены эксперты китайского издания Sohu.

В настоящее время отставание американской армии от ВС РФ в наличии мощных и дальнобойных гиперзвуковых ракет очевидно, пишут аналитики из КНР. Пересказ их статьи представлен «ПолитРоссией». Сейчас Вашингтон предпринимает лихорадочные усилия в попытках создать гиперзвуковое вооружение воздушного базирования, но терпит одну неудачу за другой, отмечают авторы публикации.

«Возможности американских систем ПРО подталкивали российских конструкторов и ученых к созданию принципиально нового и неуловимого оружия», — назвали эксперты Sohu одну из причин российских успехов в создании гиперзвуковых ракет.

США стараются сократить разрыв от России в новейшем вооружении, но пока не могут провести даже одного успешного запуска своей ракеты AGM-183A, подытожили аналитики из Китая.

Ранее стало известно о разработке подрядчиками Пентагона системы спутникового наблюдения за запусками гиперзвуковых ракет. О замешательстве военного ведомства США в связи с испытаниями российской ракеты «Циркон» морского базирования информировало ytro.news.