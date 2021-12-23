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Опубликована инструкция к ингаляционному препарату «МИР 19»

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 15:08
Общество
Опубликована инструкция к ингаляционному препарату «МИР 19»
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Ингаляционный препарат «МИР 19» противопоказан беременным и кормящим женщинам, пациентам с тяжелым течением COVID-19. В государственном реестре лекарственных средств опубликована инструкция к препарату.

Препарат «МИР 19», разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства, предназначен для лечения коронавируса. Он был зарегистрирован в среду Минздравом России.

Из инструкции следует, что флаконы 2 и 4 необходимо выдержать не менее пяти минут при комнатной температуре в вертикальном положении. Следует вскрыть емкость, не допуская ее встряхивания, а затем набрать содержимое в шприц.

Содержимое шприца с растворителем нужно перелить во флакон 1 с лиофилизатом миРНК и встряхнуть до полного растворения порошка, после чего вскрыть емкость 4, так же не допуская встряхивания и набрать все в шприц.

Растворителем необходимо перелить во флакон 1 с лиофилизатом пептида и встряхнуть до полного растворения порошка, после чего встряхнуть флакон 3 с раствором пептида так, чтобы содержимое оказалось на дне.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что препарат «МИР 19» разработан для лечения коронавируса. После первой ингаляции наблюдается снижение вирусной нагрузки.

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инструкция коронавирус мир 19
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