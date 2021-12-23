Юрист из Петербурга об иске против Деда Мороза: «С удовольствием встретился бы в суде с Путиным»

Правозащитник из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев, который подал иск на Деда Мороза, выразил готовность встретиться в суде с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева 22 декабря появилось сообщение о том, что он решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Основная причина — великий волшебник ни разу не исполнил ни одной его заветной мечты, даже подарка не подарил.

«У меня накопилось довольно много возмущения. Каждый год! Я загадываю желания, жду подарки. А в итоге… Одни только обещания. Я решил привлечь его к ответу и подал иск в местный суд с требованием наконец-то хоть в этом году подарить мне обещанные подарки! В количестве 23 штук. И исполнить мои самые заветные мечты. Также хочу взыскать с него 10 млн рублей за моральный ущерб», — написал Игорь Мирзоев.

Сегодня на пресс-конференции об этой новости услышал и президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что адвокат из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза из-за того, что тот не исполняет его желание в течение 23 лет, глава государства напомнил, что он тоже юрист из Питера и может выступить адвокатом Деда Мороза. Кроме того, он напомнил бы коллеге, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам.

Федеральное агентство новостей связалось с Игорем Мирзоевым, чтобы он прокомментировал решение президента страны выступить в защиту Деда Мороза. По словам юриста, он бы с удовольствием встретился в суде с Владимиром Путиным.

«Я с удовольствием бы встретился с ним в суде. Заодно мы бы проверили, чья школа юриспруденции лучше — моего вуза или Санкт-Петербургского государственного университета, который он заканчивал. Кроме того, я рад, что такие вопросы не замалчиваются в нашей стране, а выносятся на публичное обсуждение», — заявил Игорь Мирзоев.

Также он рассказал, на каком этапе находится дело, в котором фигурирует Дед Мороз. По его словам, суд скоро назначит дату судебного заседания.