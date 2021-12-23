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Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 15:11
Политика
Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Казахстан является для России одним из самых близких союзников. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в зале выставочного центра «Манеж».

По словам российского лидера, Москва и Нур-Султан развивают крепкие экономические отношения, а также имеют глубокие гуманитарные связи. Путин поблагодарил руководство Казахстана за сохранение русского языка.

«Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас сложились уникальные отношения. У меня очень близкие и дружеские отношения с президентом Казахстана Токаевым», — отметил глава государства.

Путин также выразил надежду, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и нынешний руководитель страны Касым-Жомарт Токаев приедут на неформальную встречу лидеров стран СНГ и ОДКБ, которая пройдет в Петербурге.

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