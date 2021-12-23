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Путин пообещал разобраться с последствиями пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Общество
Путин пообещал разобраться с последствиями пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в Манеже, обратил внимание на плакат «Боль». Оказалось, что так журналистки из Бурятии пытались получить микрофон от пресс-секретаря Дмитрия Пескова, чтобы задать вопрос об аварии на ТЭЦ.

По словам сотрудниц СМИ, в Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за возгорания на ТЭЦ. В результате коммунальной аварии многие жители остались без отопления.

«Что касается ТЭЦ, разбираемся. Прямо сейчас, после окончания пресс-конференции, выясню, что там происходит и чем нужно помочь», — пообещал глава государства.

Ранее сообщалось, что пожар на электростанции привел к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

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путин бурятия тэц
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