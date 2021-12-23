Президент РФ заявил, что Байкал не передадут в федеральную собственность

Москва, 23 декабря. Возможность передачи озера Байкал в федеральную собственность России прокомментировал президент страны Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

В ходе мероприятия журналистка подняла вопрос о дальнейшей судьбе Байкала. Она выразила опасение в том, что его территорию передадут в федеральную собственность. Таким образом озеро, по ее мнению, станет дальше от людей. Путин заверил ее, что этого не произойдет.

«В первый раз об этом слышу. Речь наверняка шла, чтобы выделить дополнительные ресурсы, чтобы поддержать экосистему Байкала, помочь людям организовать свою жизнь», — отметил Путин.

Владимир Путин 23 декабря дает традиционную большую пресс-конференцию. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов. Кроме того, представители СМИ-иноагентов также могут воспользоваться правом обратиться к главе государства. В этом году мероприятие проходит в традиционном, очном формате.