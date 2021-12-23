Путин: Киев не пошевелил и пальцем, чтобы найти виновных в сожжении людей в Одессе

Москва, 23 декабря. Украинские власти не предприняли ничего, чтобы найти и наказать виновных в жестоком убийстве активистов «антимайдана» в Одессе в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве.

По словам главы государства, украинские власти «не пошевелили и пальцем», чтоб наказать ответственных за жестокое сожжение невинных граждан. В отличие от Украины, в России правоохранительные органы реагируют на преступления и стремятся найти и привлечь к ответственности виновных, отрезал президент.

«Вы спрашивали про убийство, которое, к огромному сожалению, произошло в нашей стране. Но виновные сидят в тюрьме. А на Украине что? Убили на улице—- не ищет никто вообще. В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступника? Ничего подобного», — подчеркнул Владимир Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит 23 декабря в Москве на Манеже. К участию были приглашены 507 журналистов, включая представителей иностранных изданий и СМИ-иноагентов.