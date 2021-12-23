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В Сети появилась рождественская съемка Кейт Миддлтон в милом свитере

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 14:56
Общество
В Сети появилась рождественская съемка Кейт Миддлтон в милом свитере
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 23 декабря. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон порадовала британцев рождественской съемкой. Герцогиню Кембриджскую сняли во время украшения Вестминстерского аббатства к Рождеству.

Фотографии были опубликованы на официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. Миддлтон в черных брюках и милом рождественском свитере нарядила елку в Вестминстерском аббатстве. При этом она выглядит очень счастливой и улыбается на всех фотографиях.

Эксперт Камилла Томини считает, что Миддлтон является самым влиятельным человеком в королевской семье. За десять лет она не только покорила сердце принца Уильяма, но и расположила к себе британцев.

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рождество королевская семья миддлтон вестминстерское аббатство
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