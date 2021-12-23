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Путин указал на приоритет вопроса поддержки материнства и детства в России

Общество
Путин указал на приоритет вопроса поддержки материнства и детства в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин объяснил, почему в стране произошел демографический провал и что необходимо делать для того, чтобы исправить ситуацию.

Отвечая на соответствующий вопрос во время итоговой пресс-конференции, глава государства подчеркнул, что один из провалов в демографии произошел еще после Великой Отечественной войны, второй случился после распада Советского Союза. И сейчас российское правительство пытается сделать все необходимое для поддержки матерей и детей.

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения до окончания школы», — заявил Путин.

Напомним, что 17-я большая пресс-конференция президента РФ проходит в московском Манеже. Возможность задать вопрос российскому лидеру получили 507 журналистов, в том числе представители СМИ-иноагентов.

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