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Путин: главное, чтобы хайп не был злым

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 14:55
Общество
Путин: главное, чтобы хайп не был злым
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Глава РФ Владимир Путин в процессе традиционной пресс-конференции рассказал о своем отношении к хайпу по любой теме.

В ходе мероприятия один из представителей СМИ из Вологды рассказал российскому лидеру о юристе из Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что тот за 23 года так и не исполнил его желания. Он спросил, как глава РФ относится к подобному хайпу.

«Главное, чтобы он не был злым», — подчеркнул российский лидер.

Пресс-конференция Путина идет уже 2,5 часа. За это время президент России успел ответить на множество вопросов, в том числе от таких известных людей, как Анна Хилькевич, Ксения Собчак и Ирада Зейналова.

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