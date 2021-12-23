Путин: главное, чтобы хайп не был злым

Москва, 23 декабря. Глава РФ Владимир Путин в процессе традиционной пресс-конференции рассказал о своем отношении к хайпу по любой теме.

В ходе мероприятия один из представителей СМИ из Вологды рассказал российскому лидеру о юристе из Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что тот за 23 года так и не исполнил его желания. Он спросил, как глава РФ относится к подобному хайпу.

«Главное, чтобы он не был злым», — подчеркнул российский лидер.

Пресс-конференция Путина идет уже 2,5 часа. За это время президент России успел ответить на множество вопросов, в том числе от таких известных людей, как Анна Хилькевич, Ксения Собчак и Ирада Зейналова.