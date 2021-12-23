Глава «Нафтогаза» Витренко признал критическое положение компании

Киев, 23 декабря. Компания «Нафтогаз» переживает тяжелый кризис. Глава компании Юрий Витренко заявил, что месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ по любой цене.

Украинского газа давно не хватает для обеспечения потребностей всех клиентов компании. «Нафтогаз» в любом случае будет покупать газ – по крайней мере, до тех пор, пока не уменьшится уровень потребления клиентов до тех объемов, которые можно добыть в стране.

«Если мы говорим о промышленности или даже электрогенерации, то многое зависит от того, какие будут цены и устраивают ли их эти цены с точки зрения конкурентоспособности газа по сравнению с другими видами топлива», — цитирует Витренко агентство «Прайм».

Он сообщил, что компания надеется привлечь средства на международных рынках, поэтому в 2022 году планирует разместить евробонды более чем на миллиард долларов.

«Остается очень много проблем, но есть надежда, если все получится, и все наши контрагенты выполнят свои обязательства. Тогда компания станет прибыльной за результатами года», — подчеркнул Витренко.

Глава «Нафтогаза» уверен, что многое зависит от действий регулятора, правительства и парламента. Компания готова к переговорам с «Газпромом» после 2024 года о продлении контракта на транзит газа через Украину в Европу.

«Готовы не потому, что так хотим сотрудничать с Россией, а поскольку транзит через Украину — не только вопрос денег, а и вопрос национальной безопасности», — добавил он.

Витренко признал, что после запуска «Северного потока — 2» «Газпром» может обойтись без транзита газа через Украину, да и у Европы в этом не будет особой заинтересованности. Следует быть готовыми к тому, что рано или поздно контракты на транзит газа через страну закончатся.

Ранее Витренко призвал украинцев экономить голубое топливо, так как компания не сможет покрывать разницу цен. По его словам, коммунальным предприятиям нужно переходить с природного газа на биогаз.