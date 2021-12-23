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Путин анонсировал продление программы расселения из аварийного жилья в России

Общество
Путин анонсировал продление программы расселения из аварийного жилья в России
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Жилищный фонд продолжает ветшать, поэтому программа расселения из аварийного жилья может быть продлена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

В ходе беседы президента с представителями прессы один из журналистов указал, что жилой фонд продолжает ветшать, несмотря на программы капремонта, поэтому продление программы расселения — это насущная необходимость. Также у многих переселенцев складываются непростые отношения с банками, на что тоже следует обратить внимание. Глава государства заметил, что новые программы расселения готовятся, и правительство не намерено оставлять граждан жить в трущобах.

«Мы должны вытащить людей из трущоб. Эта проблема существует, мы с ней разбираемся. Будет ли продолжение программ по аварийному жилью? Будут! Программы готовятся», — заявил Владимир Путин.

Традиционная, 17-я по счету пресс-конференция президента России проходит в очном формате в московском Манеже. Первое подобное мероприятие было проведено в 2001 году.

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