Тактика польских силовиков в отношении беженцев меняется: что стоит за рассказом дезертира Чечко

Военнослужащий Польши Эмиль Чечко сбежал в Белоруссию, попросив политического убежища. В интервью белорусскому телевидению он обвинил польских силовиков в убийствах мигрантов и волонтеров. Слова польского солдата о систематических убийствах людей в приграничной зоне похожи на правду, поскольку тактика «террора» в отношении беженцев изменилась. Но этот рассказ все равно требует детального расследования международной комиссией. Об этом в беседе с ФАН сказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

Ситуация в польско-белорусском приграничье продолжает набирать масштабы гуманитарной катастрофы. По словам эксперта, первых избитых до полусмерти людей польские силовики начали перебрасывать на белорусскую территорию еще несколько месяцев назад. Официально было зафиксировано порядка 14 смертей. Местные жители в Польше утверждают, что их минимум 70. Несмотря на попытку скрыть эти факты от европейского общества, информация просочилась. И во многих странах Евросоюза начались масштабные акции протеста. Однако это не остановило польских силовиков, они лишь сменили тактику.

«Тактика террора польских силовиков в отношении беженцев изменилась. Судя по словам Эмиля Чечко, людей начали массово убивать и закапывать в братские могилы. Делали это все руками простых солдат, которых принуждали под страхом смерти. Рассказ польского солдата о том, что такие расстрельные группы формировали из военнослужащих разных подразделений специально, чтобы они были не знакомы между собой и впоследствии не пересекались, очень похож на правду. На самом деле, важно подвергать любые слова здоровому критическому анализу», — сказал аналитик.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В данном случае, по словам аналитика, есть только косвенные подтверждения этих фактов. Он привел в пример несколько случаев. Среди солдат польской армии в приграничной территории участились несчастные случаи. При невыясненных обстоятельствах 13 ноября застрелился рядовой 17-ой Великопольской механизированной бригады из Междуречья. На днях огласке придали смерть, которая произошла в ночь с 6 на 7 ноября. По официальной версии, военнослужащий «захлебнулся рвотными массами, имея 3,6 промилле алкогольного опьянения в крови».

«Эмиль Чечко еще до получения официальной информации от польской стороны рассказывал о том, что солдаты совершают террор над беженцами в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. К сожалению, подтвердить прямыми фактами слова бежавшего польского солдата не представляется возможным. Все международные структуры, которые должны были в первую очередь реагировать на такие заявления, делают вид, что их не существует. На самом деле, они просто подозревают, что эти обвинения соответствуют действительности, и боятся откопать в польских лесах могилы женщин, обнимающих своих детей. Вы представляете, какая реакция будет на это в европейском обществе и в крупных диаспорах восточных народов в столицах крупнейших городов Евросоюза», — предположил Сыч.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

В самой Польше побег солдата вызвал панику среди военной верхушки и правящего режима. Об этом хорошо говорит хронология попыток его дискредитировать, считает эксперт. Изначально польские власти заявляли, что Чечко вообще не солдат и давно уволен. Но тогда непонятно, как он оказался в приграничной территории. Потом эту версию «откатили» и начали говорить, что у него проблемы с законом и он бежал от ответственности.

«Опять же возникает закономерный вопрос: вдоль польской границы ходят вооруженные неадекватные люди? В итоге появилась информация, что всех командиров подразделения, где служил Эмиль Чечко, просто уволили, а польские депутаты всерьез обсуждают введение смертной казни за дезертирство. На мой взгляд, это говорит о многом», — заявил собеседник ФАН.

Чтобы окончательно разобраться в ситуации, важно провести детальное расследование слов польского солдата, подчеркнул Сыч. К этому призывает и белорусская сторона. И расследование должна проводить специально созданная международная комиссия, заключил он.

Прокуратура Польши, в свою очередь, заочно предъявила Эмилю Чечко обвинение в дезертирстве и собирается объявить его в розыск. На родине польскому солдату грозит от одного до десяти лет лишения свободы.