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Новые тактические приемы российских снайперов попали на видео

Армия
Новые тактические приемы российских снайперов попали на видео
пресс-служба ЮВО

Москва, 23 декабря. Минобороны РФ представило видео тактических учений снайперов Южного военного округа (ЮВО), во время которых отрабатывались новые боевые приемы.

Тренировки снайперов ЮВО состоялись на полигоне Кадамовский в Ростовской области, сообщили представители российского военного ведомства. Комплекс занятий состоял из теоретической и практической частей и учитывал опыт различных региональных конфликтов.

«Действия снайперских групп отрабатываются в комплексе, чтобы они могли грамотно работать на поле боя, своевременно и точно выполнять поставленные боевые задачи. Особое внимание уделяется отдельным тактическим элементам, в том числе ведению огня из автомата Калашникова и стрельбе с напарника», — рассказал командир роты снайперов Михаил Сурков.

Ранее стало известно о начале масштабных учений десантных войск на полигоне Опук в Крыму.

О неотвратимости полного и стремительного разгрома армий НАТО в случае конфликта с ВС РФ писало издание ytro.news.

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учения юво снайпера
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