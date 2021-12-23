Новые тактические приемы российских снайперов попали на видео

Москва, 23 декабря. Минобороны РФ представило видео тактических учений снайперов Южного военного округа (ЮВО), во время которых отрабатывались новые боевые приемы.

Тренировки снайперов ЮВО состоялись на полигоне Кадамовский в Ростовской области, сообщили представители российского военного ведомства. Комплекс занятий состоял из теоретической и практической частей и учитывал опыт различных региональных конфликтов.

«Действия снайперских групп отрабатываются в комплексе, чтобы они могли грамотно работать на поле боя, своевременно и точно выполнять поставленные боевые задачи. Особое внимание уделяется отдельным тактическим элементам, в том числе ведению огня из автомата Калашникова и стрельбе с напарника», — рассказал командир роты снайперов Михаил Сурков.

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